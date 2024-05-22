Терентьев покинет «Ростов»

Защитник «Ростова» Денис Тереньтев покинет клуб, сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, 31-летний россиянин уйдет из ростовской команды по окончании сезона.

Терентьев выступает за «Ростов» с сезона-2020/21, а также играл с 2015 по 2017 года. В текущем сезоне защитник провел 23 матча, в которых забил гол и заработал три желтые карточки.