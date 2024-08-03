«Спартак» объявил о подписании контракта с Маркиньосом

«Спартак» объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником «Ференцвароша» Маркиньосом.

Бразильский футболист заключил контракт с красно-белыми на три года. Маркиньос будет выступать за москвичей под восьмым номером.

С февраля 2022 года Маркиньос играл за «Ференцварош». На его счету 97 проведенных матчей за команду, в которых он забил 14 голов и сделал 26 результативных передач.

Вместе с «Ференцварошем» он стал трехкратным чемпионом страны (сезоны-2021/22, 2022/23, 2023/24) и обладателем национального Кубка (2021/22).

Ранее в карьере 24-летний бразилец защищал цвета «Атлетико Минейро», «Шапекоэнсе» и болгарского «Ботева».