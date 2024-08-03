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Сегодня, 15:02

«Спартак» объявил о подписании контракта с Маркиньосом

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«Спартак» объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником «Ференцвароша» Маркиньосом.

Бразильский футболист заключил контракт с красно-белыми на три года. Маркиньос будет выступать за москвичей под восьмым номером.

С февраля 2022 года Маркиньос играл за «Ференцварош». На его счету 97 проведенных матчей за команду, в которых он забил 14 голов и сделал 26 результативных передач.

Вместе с «Ференцварошем» он стал трехкратным чемпионом страны (сезоны-2021/22, 2022/23, 2023/24) и обладателем национального Кубка (2021/22).

Ранее в карьере 24-летний бразилец защищал цвета «Атлетико Минейро», «Шапекоэнсе» и болгарского «Ботева».

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Ференцварош
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Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
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Зенит – Ростов
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3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
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 - : -
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