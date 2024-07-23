«Спартак» отдал Тавареша в аренду ЛАСКу

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш арендован австрийским ЛАСКом, сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 23-летним португальцем рассчитано до конца сезона-2024/25.

Тавареш перешел в «Спартак» в январе 2023 года. В общей сложности защитник провел за московский клуб 22 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу.