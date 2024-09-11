«Пари НН» объявил о подписании контракта со словенским защитником Каричем

«Пари НН» объявил о подписании долгосрочного контракта со словенским центральным защитником Свеном Каричем.

26-летний футболист будет выступать за нижегородскую команду под 25 номером.

Прошлой командой Карича был «Марибор», выступающий в первой сербской лиге. В нынешнем сезоне эта команда сыграет в Лиге конференций.