Воспитанник «Реала» Дани Фернандес стал игроком «Химок»

Испанский защитник Дани Фернандес подписал контракт с «Химками», сообщает пресс-служба подмосковной команды.

С 2012 по 2015 годы испанец выступал за юношеские и молодежные команды мадридского «Реала». Его последним клубом был «Расинг».

В прошедшем сезоне Фернандес провел 22 матча во втором по силе испанском дивизионе, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.