Воспитанник «Реала» Дани Фернандес стал игроком «Химок»
Испанский защитник Дани Фернандес подписал контракт с «Химками», сообщает пресс-служба подмосковной команды.
С 2012 по 2015 годы испанец выступал за юношеские и молодежные команды мадридского «Реала». Его последним клубом был «Расинг».
В прошедшем сезоне Фернандес провел 22 матча во втором по силе испанском дивизионе, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.
Источник: ФК «Химки»
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|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
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|1
|0
|1
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|
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|0
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|
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|3
|
9
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|0
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|3
|
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|2
|0
|2
|0
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|2
|
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|0
|2
|0
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|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
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|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
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|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
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|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
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Бителло
Динамо
|4
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Маркус Вендел
Зенит
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Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
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|И
|К
|Ж
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Даниил Фомин
Динамо
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|1
|0
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|1
|0
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