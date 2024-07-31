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Воспитанник «Реала» Дани Фернандес стал игроком «Химок»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Испанский защитник Дани Фернандес подписал контракт с «Химками», сообщает пресс-служба подмосковной команды.

С 2012 по 2015 годы испанец выступал за юношеские и молодежные команды мадридского «Реала». Его последним клубом был «Расинг».

В прошедшем сезоне Фернандес провел 22 матча во втором по силе испанском дивизионе, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

Источник: ФК «Химки»
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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