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Сегодня, 17:30

«Зенит» объявил о переходе Вани Дркушича

Виктория Кравченко
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Ваня Дркушич.
Фото Global Look Press

«Зенит» объявил о переходе из «Сочи» словенского защитника Вани Дркушича. Контракт игрока с командой рассчитано на пять лет.

«Ваня Дркушич — игрок сине-бело-голубых!» — говорится в сообщении.

Ранее агент игрока сообщал «СЭ», что возможная аренда Дркушича после перехода в «Зенит» будет обсуждаться позже.

Дркушич выступал за «Сочи» с января 2022 года. Контракт 24-летнего футболиста с командой был рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

ФК Зенит
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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В «Оренбурге» сообщили, что хавбек «Зенита» Коваленко может перейти в команду на полноценной основе
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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