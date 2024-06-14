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Венесуэльский форвард Понсе покинул «Акрон»

Алина Савинова
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«Акрон» объявил о расставании с венесуэльским нападающим Андресом Понсе.

Тольяттинский клуб не будет продлевать контракт с футболистом, который рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Акрон» благодарит Андреса за важные голы, профессиональное отношение к делу, вклад в результаты команды и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» - говорится в заявлении клуба.

Понсе перешел в «Акрон» в январе 2023 года. 27-летний футболист провел за команду из Тольятти 57 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 3 результативными передачами. Он стал лучшим бомбардиром в истории выступления клуба на профессиональном уровне.

 

Источник: https://t.me/fcakron/8177
Андрес Понсе
Футбол
Первая лига
ФК Акрон
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2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
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8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
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12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
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 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
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Родина – Нефтехимик
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25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 1 : 0
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