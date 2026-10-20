Гендиректор «Ростова» Чайка: «Наша задача — сделать так, чтобы на футбол ходили семьями»

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка рассказал о целях и задачах по развитию клуба.

«Наша задача — это сделать так, чтобы на футбол ходили семьями, чтобы туда привлекались и дети, и люди преклонного возраста. И бабушка, и дедушка, внуки, дети приходили целыми семьями на футбол. Для этого мы хотим привлечь и развивать детские зоны активности, чтобы болельщики могли приходить на нашу прекрасную арену на большую территорию, за два, за три часа до начала матча и проводить хорошо время перед началом футбольного матча», — приводят «Вести» слова Чайки из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России».

В сезоне-2026/27 «Ростов» набрал 12 очков и находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. В 12-м туре РПЛ команда сыграет с «Локомотивом». Матч состоится 25 октября в Ростове.

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