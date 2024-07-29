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Сегодня, 15:48

«Ахмат» объявил о возвращении Исмаэла Силвы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Ахмата» Исмаэл Силва вернулся в грозненский клуб, сообщает пресс-служба команды.

29-летний бразилец подписал контракт по схеме «1+1».

Ранее Силва уже выступал за «Ахмат» с 2017 по 2021 годы. Он провел за команду 114 матчей, забил 7 голов и сделал 17 результативных передач.

С 2021 года полузащитник играл за «Аль-Файсали» из Саудовской Аравии.

Источник: ФК «Ахмат»
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
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3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
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 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
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 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
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 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
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 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
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