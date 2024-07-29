«Ахмат» объявил о возвращении Исмаэла Силвы

Бывший полузащитник «Ахмата» Исмаэл Силва вернулся в грозненский клуб, сообщает пресс-служба команды.

29-летний бразилец подписал контракт по схеме «1+1».

Ранее Силва уже выступал за «Ахмат» с 2017 по 2021 годы. Он провел за команду 114 матчей, забил 7 голов и сделал 17 результативных передач.

С 2021 года полузащитник играл за «Аль-Файсали» из Саудовской Аравии.