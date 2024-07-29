«Ахмат» объявил о возвращении Исмаэла Силвы
Бывший полузащитник «Ахмата» Исмаэл Силва вернулся в грозненский клуб, сообщает пресс-служба команды.
29-летний бразилец подписал контракт по схеме «1+1».
Ранее Силва уже выступал за «Ахмат» с 2017 по 2021 годы. Он провел за команду 114 матчей, забил 7 голов и сделал 17 результативных передач.
С 2021 года полузащитник играл за «Аль-Файсали» из Саудовской Аравии.
Источник: ФК «Ахмат»
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|1
|0
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|4
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|3.08
|17:30
|
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|3.08
|20:00
|
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|15:30
|
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|4.08
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|
Факел – Краснодар
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|4.08
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Бителло
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Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
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|И
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|Ж
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Даниил Фомин
Динамо
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|1
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Евгений Марков
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