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Сегодня, 11:07

«Сочи» арендовал Писарского у «Крыльев Советов»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Владимир Писарский.
Фото ФК «Сочи»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский на правах аренды перешел в «Сочи», сообщает пресс-служба сочинцев.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

Нападающий перешел в самарский клуб в январе 2023 года. С того момента 28-летний форвард провел за «Крылья» 40 матчей, забил семь мячей и сделал две результативные передачи.

Контракт Писарского с самарцами рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

После 5 туров «Сочи» с 7 очками занимает девятое место в турнирной таблице Мелбет-первой лиги.

Источник: ФК «Сочи»
Владимир Сычевой (Писарский)
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
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