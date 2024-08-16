«Сочи» арендовал Писарского у «Крыльев Советов»
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский на правах аренды перешел в «Сочи», сообщает пресс-служба сочинцев.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.
Нападающий перешел в самарский клуб в январе 2023 года. С того момента 28-летний форвард провел за «Крылья» 40 матчей, забил семь мячей и сделал две результативные передачи.
Контракт Писарского с самарцами рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.
После 5 туров «Сочи» с 7 очками занимает девятое место в турнирной таблице Мелбет-первой лиги.
Источник: ФК «Сочи»
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
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|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
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|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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