Гиоргобиани стал игроком «Факела»

«Факел» заключил долгосрочное соглашение с нападающим Николаем Гиоргобиани, сообщает пресс-служба клуба.

26-летний игрок перешел в воронежскую команду на правах свободного агента.

«За нашу команду футболист будет выступать под номером «17». Николай, добро пожаловать в «Факел»!» — говорится в заявлении клуба.

С 2020 года форвард выступал за владикавказскую «Аланию». Всего за красно-желтых он провел 118 матчей, в которых отметился 28 голами и 19 результативными передачами.