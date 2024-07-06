Гиоргобиани стал игроком «Факела»
«Факел» заключил долгосрочное соглашение с нападающим Николаем Гиоргобиани, сообщает пресс-служба клуба.
26-летний игрок перешел в воронежскую команду на правах свободного агента.
«За нашу команду футболист будет выступать под номером «17». Николай, добро пожаловать в «Факел»!» — говорится в заявлении клуба.
С 2020 года форвард выступал за владикавказскую «Аланию». Всего за красно-желтых он провел 118 матчей, в которых отметился 28 голами и 19 результативными передачами.
Источник: https://t.me/pfcfakel/13646
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