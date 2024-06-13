Полузащитник «Локомотива» Щетинин следующий сезон проведет в «Факеле»

Опорный полузащитник «Локомотива» Михаил Щетинин следующий сезон проведет в воронежском «Факеле» на правах аренды, сообщает пресс-служба железнодорожников.

18-летний футболист является воспитанником академии красно-зеленых. В минувшем сезоне Щетинин сыграл три матча за первую команду «Локомотива», не сумев отметиться результативными действиями.

Контракт Щетинина с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.