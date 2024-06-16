«Оренбург» объявил о переходе полузащитника Рыбчинского

«Оренбург» объявил о подписании контракта с правым полузащитником Дмитрием Рыбчинским.

С февраля нынешнего года 25-летний футболист выступал за «Балтику» на правах аренды из «Локомотива». В общей сложности Рыбчинский сыграл в 30 матчах РПЛ в прошлом сезоне, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

В сезоне-2023/24 «Оренбург» занял 12-е место в таблице чемпионата России, набрав 31 очко за 30 туров.