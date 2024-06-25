ЦСКА отдал полузащитника Айссауи в аренду в «Шериф»
ЦСКА объявил об уходе полузащитника Сид Ахмеда Айссауи в «Шериф» на правах аренды до конца сезона-2024/25.
Отмечается, что соглашение не предусматривает опции выкупа. При этом московский клуб может досрочно вернуть 19-летнего игрока зимой.
«Футболист уходит в команду из Тирасполя за игровой практикой. Желаем Сид Ахмеду хорошей игры!» — говорится в заявлении армейцев.
Айссауи перешел в ЦСКА в феврале 2024 года и пока не играл за московскую команду.
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/21640
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