У «Химок» крутой ход с Джикией. Подмосковный клуб из посмешища превращается в серьезную силу?

Константин Алексеев — о переходе бывшего капитана «Спартака».

В борьбе за звание самого абсурдного клуба последних лет «Химки» лидировали с огромным отрывом. Постоянные смены тренеров и руководителей, скандалы и драки, слитые аудиозаписи и публичные пикировки — все это про подмосковную команду. И даже после возвращения в РПЛ нынешним летом красно-черные, казалось, не собираются расставаться с титулом клуба-катастрофы — с тренерского поста был скинут Андрей Талалаев, вернувший его в элиту. Вместо авторитетного российского специалиста подписали испанца-ноунейма Франка Артигу.

Но с тех пор «Химки» словно подменили. Весьма качественная игра, интересная селекция и ноль скандалов, если не считать кейса с Бакаевым, который не сыграл против «Зенита», откуда ушел в аренду.

Да, подмосковный клуб пока в зоне стыков, но уже есть гостевая победа над «Рубином», ничья в Грозном в меньшинстве и отобранные очки у питерцев. Чемпион спасся лишь в концовке, хотя до этого в РПЛ был неудержим.

А сегодняшнее подписание Джикии выводит статус «Химок» на новый уровень. Экс-капитан сборной России и «Спартака» — это замах на что-то серьезное. Из записного аутсайдера красно-черные в глазах общественности и так прилично поднялись с приходом Заболотного, Бакаева и Веры, за которым безуспешно охотился «Локомотив». Теперь же клуб должен выходить минимум на уровень крепкого середняка. Джикия — это марка.

Георгий Джикия. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Георгию ведь всего 30 лет. Он, наверное, прошел пик карьеры, но еще входит в число топ-защитников по российским меркам. Вопрос только в физической форме, которую, конечно, надо набрать после длительного простоя. Очевидно, что Джикия долго ждал более статусных предложений, но теперь он должен быть максимально мотивирован, чтобы доказать — топ-команды его рано списали. У Георгия явно не «последний танец», как у Дзюбы. Вчерашнему спартаковцу надо работать не только на сегодняшний контракт, но и на следующий.

«Химки» получают не только сильного футболиста, но и лидера раздевалки, победителя по духу, который ни сам не согласится на роль аутсайдера, ни партнерам не позволит.

За подмосковным клубом наконец-то будет интересно следить.