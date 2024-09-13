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У «Химок» крутой ход с Джикией. Подмосковный клуб из посмешища превращается в серьезную силу?

Защитник Георгий Джикия перешел в «Химки»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Константин Алексеев — о переходе бывшего капитана «Спартака».

В борьбе за звание самого абсурдного клуба последних лет «Химки» лидировали с огромным отрывом. Постоянные смены тренеров и руководителей, скандалы и драки, слитые аудиозаписи и публичные пикировки — все это про подмосковную команду. И даже после возвращения в РПЛ нынешним летом красно-черные, казалось, не собираются расставаться с титулом клуба-катастрофы — с тренерского поста был скинут Андрей Талалаев, вернувший его в элиту. Вместо авторитетного российского специалиста подписали испанца-ноунейма Франка Артигу.

Но с тех пор «Химки» словно подменили. Весьма качественная игра, интересная селекция и ноль скандалов, если не считать кейса с Бакаевым, который не сыграл против «Зенита», откуда ушел в аренду.

Георгий Джикия. Джикия — в «Химках». Еле успел до дедлайна

Да, подмосковный клуб пока в зоне стыков, но уже есть гостевая победа над «Рубином», ничья в Грозном в меньшинстве и отобранные очки у питерцев. Чемпион спасся лишь в концовке, хотя до этого в РПЛ был неудержим.

А сегодняшнее подписание Джикии выводит статус «Химок» на новый уровень. Экс-капитан сборной России и «Спартака» — это замах на что-то серьезное. Из записного аутсайдера красно-черные в глазах общественности и так прилично поднялись с приходом Заболотного, Бакаева и Веры, за которым безуспешно охотился «Локомотив». Теперь же клуб должен выходить минимум на уровень крепкого середняка. Джикия — это марка.

Георгий Джикия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Георгию ведь всего 30 лет. Он, наверное, прошел пик карьеры, но еще входит в число топ-защитников по российским меркам. Вопрос только в физической форме, которую, конечно, надо набрать после длительного простоя. Очевидно, что Джикия долго ждал более статусных предложений, но теперь он должен быть максимально мотивирован, чтобы доказать — топ-команды его рано списали. У Георгия явно не «последний танец», как у Дзюбы. Вчерашнему спартаковцу надо работать не только на сегодняшний контракт, но и на следующий.

Сесар Монтес, Сауль Гуарирапа, Артем Дзюба. Трансферы РПЛ: Монтес перешел в «Локомотив», ЦСКА арендовал Гуарирапу, Дзюба — в «Акроне»

«Химки» получают не только сильного футболиста, но и лидера раздевалки, победителя по духу, который ни сам не согласится на роль аутсайдера, ни партнерам не позволит.

За подмосковным клубом наконец-то будет интересно следить.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
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 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 - : -
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Акрон – Химки
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Динамо Мх – Спартак
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Алексей Батраков

Локомотив

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Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
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Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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