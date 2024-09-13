У «Химок» крутой ход с Джикией. Подмосковный клуб из посмешища превращается в серьезную силу?
В борьбе за звание самого абсурдного клуба последних лет «Химки» лидировали с огромным отрывом. Постоянные смены тренеров и руководителей, скандалы и драки, слитые аудиозаписи и публичные пикировки — все это про подмосковную команду. И даже после возвращения в РПЛ нынешним летом красно-черные, казалось, не собираются расставаться с титулом клуба-катастрофы — с тренерского поста был скинут Андрей Талалаев, вернувший его в элиту. Вместо авторитетного российского специалиста подписали испанца-ноунейма Франка Артигу.
Но с тех пор «Химки» словно подменили. Весьма качественная игра, интересная селекция и ноль скандалов, если не считать кейса с Бакаевым, который не сыграл против «Зенита», откуда ушел в аренду.
Да, подмосковный клуб пока в зоне стыков, но уже есть гостевая победа над «Рубином», ничья в Грозном в меньшинстве и отобранные очки у питерцев. Чемпион спасся лишь в концовке, хотя до этого в РПЛ был неудержим.
А сегодняшнее подписание Джикии выводит статус «Химок» на новый уровень. Экс-капитан сборной России и «Спартака» — это замах на что-то серьезное. Из записного аутсайдера красно-черные в глазах общественности и так прилично поднялись с приходом Заболотного, Бакаева и Веры, за которым безуспешно охотился «Локомотив». Теперь же клуб должен выходить минимум на уровень крепкого середняка. Джикия — это марка.
Георгию ведь всего 30 лет. Он, наверное, прошел пик карьеры, но еще входит в число топ-защитников по российским меркам. Вопрос только в физической форме, которую, конечно, надо набрать после длительного простоя. Очевидно, что Джикия долго ждал более статусных предложений, но теперь он должен быть максимально мотивирован, чтобы доказать — топ-команды его рано списали. У Георгия явно не «последний танец», как у Дзюбы. Вчерашнему спартаковцу надо работать не только на сегодняшний контракт, но и на следующий.
«Химки» получают не только сильного футболиста, но и лидера раздевалки, победителя по духу, который ни сам не согласится на роль аутсайдера, ни партнерам не позволит.
За подмосковным клубом наконец-то будет интересно следить.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1