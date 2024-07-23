«Акрон» объявил о переходе Эсанова

Полузащитник «Андижана» Шерзод Эсанов подписал контракт с «Акроном», сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения с 21-летним узбеком не сообщаются.

Эсанов выступал за «Андижан» с января 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провел 15 матчей и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.