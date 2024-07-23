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Сегодня, 17:18

«Акрон» объявил о переходе Эсанова

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Андижана» Шерзод Эсанов подписал контракт с «Акроном», сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения с 21-летним узбеком не сообщаются.

Эсанов выступал за «Андижан» с января 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провел 15 матчей и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

ФК Акрон
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3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
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 Факел 1 0 0 1 1-3 0
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 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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