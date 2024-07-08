ЦСКА объявил о переходе форварда Секу Койта
ЦСКА объявил о подписании контракт с нападающим Секу Койта. Форвард подписал контракт до лета 2027 года.
Игрок будет выступать под 20-м номером.
24-летний Секу Койта находился в статусе свободного агента после окончания действия договора с «Зальцбургом». В сезоне-2023/24 форвард провел за австрийский клуб 24 матча и забил 8 голов. Всего в чемпионате Австрии игрок забил 42 мяча и сделал 18 голевых пасов в 90 матчах.
За сборную Мали Койта провел 29 матчей и забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
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4
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5
|Спартак
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|0-0
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6
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8
|Рубин
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9
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
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