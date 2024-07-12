Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:22

Калинин проведет еще один сезон в «Факеле»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Факел» объявил о договоренности с «Ростовом» по аренде защитника Игоря Калинина.

28-летний футболист будет выступать за воронежцев до конца сезона-2024/25. Он провел на правах аренды в «Факеле» два предыдущих сезона.

В сезоне-2023/24 на счету Калинина 17 матчей во всех турнирах.

В первом туре нового розыгрыша РПЛ воронежцы на выезде сыграют с московским «Динамо». Игра пройдет 20 июля. Начало — в 20.00 мск.

Источник: ФК «Факел»
Игорь Калинин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
1
0
Читайте также
Российских игроков «Урарту» не пустили на матч в Эстонию
Биография Екатерины Варнавы: от КВН до секс-символа российского ТВ
СМИ рассказали о подготовке ЕС к торговой войне с Китаем
Андрей Аршавин рассказал, что не хватает «Динамо» в борьбе за золото РПЛ
СМИ сообщили о ходатайстве на участие в СВО осужденного генерала Росгвардии
С Днем Петра и Павла: открытки, картинки, поздравления
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Митрофанов о Кордобе: «Галицкий рассказывал, что «Зенит» делал какие-то шаги»
В «Спартаке» заявили, что впечатлены настроем Станковича перед началом сезона
Жоаозиньо — о возвращении Смолова и Газинского в «Краснодар»: «Они не старые»
В «Спартаке» назвали слухами новость об интересе клуба к вингеру «Спортинга» Тринкану
В «Алавесе» опровергли новость об интересе к Антону Миранчуку
Источник: «Локомотив» хочет подписать вингера «Ференцвароша» Маркиньоса
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Митрофанов о Кордобе: «Галицкий рассказывал, что «Зенит» делал какие-то шаги»

Малышев: «Спартак» — самый популярный клуб России, вне зависимости от текущих результатов»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости