Калинин проведет еще один сезон в «Факеле»
«Факел» объявил о договоренности с «Ростовом» по аренде защитника Игоря Калинина.
28-летний футболист будет выступать за воронежцев до конца сезона-2024/25. Он провел на правах аренды в «Факеле» два предыдущих сезона.
В сезоне-2023/24 на счету Калинина 17 матчей во всех турнирах.
В первом туре нового розыгрыша РПЛ воронежцы на выезде сыграют с московским «Динамо». Игра пройдет 20 июля. Начало — в 20.00 мск.
Источник: ФК «Факел»
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15
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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