Калинин проведет еще один сезон в «Факеле»

«Факел» объявил о договоренности с «Ростовом» по аренде защитника Игоря Калинина.

28-летний футболист будет выступать за воронежцев до конца сезона-2024/25. Он провел на правах аренды в «Факеле» два предыдущих сезона.

В сезоне-2023/24 на счету Калинина 17 матчей во всех турнирах.

В первом туре нового розыгрыша РПЛ воронежцы на выезде сыграют с московским «Динамо». Игра пройдет 20 июля. Начало — в 20.00 мск.