Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов покинул команду

«Оренбург» объявил об уходе форварда Владимира Обухова.

Он покинул команду в связи с истечением срока контракта.

«Оренбург» благодарит Владимира за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

32-летний нападающий выступал за «Оренбург» с января 2022 года. Он провел за команду 45 матчей, забил 13 голов и сделал одну результативную передачу.

В минувшем сезоне «Оренбург» занял 12-е место в турнирной таблице РПЛ.