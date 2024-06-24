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Резиуан Мирзов вернулся в «Химки»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Резиуан Мирзов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Химки» объявили о переходе полузащитника Резиуана Мирзова.

Ранее вингер уже выступал за подмосковную команду с 2020 по 2023 годы. Он провел за «Химки» 67 матчей, забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач.

Последний год Мирзов провел в «Нефтчи». На его счету один гол и одна результативная передача в 25 встречах за азербайджанский клуб.

В минувшем сезоне «Химки» стали победителями первой лиги и вернулись в РПЛ.

Источник: ФК «Химки»
Резиуан Мирзов
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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