Резиуан Мирзов вернулся в «Химки»
«Химки» объявили о переходе полузащитника Резиуана Мирзова.
Ранее вингер уже выступал за подмосковную команду с 2020 по 2023 годы. Он провел за «Химки» 67 матчей, забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач.
Последний год Мирзов провел в «Нефтчи». На его счету один гол и одна результативная передача в 25 встречах за азербайджанский клуб.
В минувшем сезоне «Химки» стали победителями первой лиги и вернулись в РПЛ.
Источник: ФК «Химки»
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