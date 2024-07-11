Лукас Вера перешел в «Химки»

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера перешел в «Химки», сообщает официальный сайт подмосковного клуба.

«Добро пожаловать, Лукас! Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды», — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.

Вера выступал за «Оренбург» с лета 2022 года. Всего 27-летний аргентинец провел за команду 60 матчей, забил 3 мяча и сделал 12 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 3 миллиона евро.