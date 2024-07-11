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Лукас Вера перешел в «Химки»

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера перешел в «Химки», сообщает официальный сайт подмосковного клуба.

«Добро пожаловать, Лукас! Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды», — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.

Вера выступал за «Оренбург» с лета 2022 года. Всего 27-летний аргентинец провел за команду 60 матчей, забил 3 мяча и сделал 12 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 3 миллиона евро.

Источник: ФК «Химки»
Лукас Вера
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Химки
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