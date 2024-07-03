Магомед-Шапи Сулейманов стал полноценным игроком «Ариса»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов стал полноценным игроком «Ариса», сообщает официальный сайт кипрского клуба.

«Арис» выкупил форварда после истечения срока его арендного соглашения и подписал двухлетний контракт с Сулеймановым.

24-летний футболист — воспитанник «Краснодара». За первую команду нападающий начал играть в 2017 году, а с сезона-2023/24 Сулейманов играл за «Арис». Трансферная стоимость — 2 миллиона евро.