Вратарь «Акрона» Тереховский: «У Дзюбы вообще страха нет, он многим в ММА сможет по шапке надавать»

Голкипер «Акрона» Игнат Тереховский поделился мнением о возможном участии нападающего Артема Дзюбы в боях ММА.

«Дзюба отлично борется — не вылезти из-под него. Он же единоборствами занимается, ММА практикует. Я в детстве много занимался этим, поэтому могу сказать, что Артем даже в свои почти 40 лет в полном порядке. У него прекрасный тренер, Тарас Кияшко. Если он Артема поднатаскает, годик-два поработает, то Дзюба многим в ММА по шапке сможет надавать. Хороших бойцов отличает характер, отсутствие страха. У Дзюбы вообще страха нет», — приводит слова Тереховского «РБ Спорт».

38-летний Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона» минувшим летом. В сезоне-2025/26 нападающий забил 8 голов и отдал 5 результативных передач в 28 матчах за тольяттинскую команду.

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