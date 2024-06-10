«Локомотив» объявил о переходе нападающего «Оренбурга» Воробьева

«Локомотив» объявил о трансфере форварда «Оренбурга» Дмитрия Воробьева.

Соглашение с 26-летним россиянином рассчитано на три года.

В завершившемся сезоне футболист провел 31 матч за «Оренбург» во всех турнирах и отметился 8 голами и 1 результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.