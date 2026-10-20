Газзаев: «Все команды играют с максимальной самоотдачей против «Зенита»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление «Зенита» в сезоне-2026/27.

«Все команды играют с максимальной самоотдачей против «Зенита», против лидера нашего чемпионата. Клубы, которые идут в середине турнирной таблицы и ниже, всегда прилагают максимальные усилия, чтобы не только достойно сыграть против лидеров РПЛ, но и отобрать у них очки. Мы видим, насколько сложно «Краснодару», насколько сложно тому же «Зениту» в матчах, где они являются фаворитами. Уже не говорю о матчах, когда лидеры встречаются между собой. Поэтому важно говорить о том, что наш чемпионат является максимально конкурентоспособным», — сказал Газзаев «СЭ».

После 11 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками.

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