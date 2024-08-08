«Ротор» арендовал Кухарчука у «Пари НН»
Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук на правах аренды перешел в «Ротор», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.
34-летний вингер выступал за «Пари НН» с лета прошлого года. Он провел за команду 16 матчей, отличившись одним голом.
Ранее Кухарчук играл за «Торпедо», «Химки», «Томь», «Тамбов», «Балтику», «Енисей», «Волгу», «Шинник», «Урал» и «Анжи».
Источник: ФК «Пари НН»
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|0
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|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
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|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
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|3
|1
|1
|1
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|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
9
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|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
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|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
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|3
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|
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|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
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|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
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|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
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|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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