«Ротор» арендовал Кухарчука у «Пари НН»

Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук на правах аренды перешел в «Ротор», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

34-летний вингер выступал за «Пари НН» с лета прошлого года. Он провел за команду 16 матчей, отличившись одним голом.

Ранее Кухарчук играл за «Торпедо», «Химки», «Томь», «Тамбов», «Балтику», «Енисей», «Волгу», «Шинник», «Урал» и «Анжи».