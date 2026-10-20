«Для начала хочется закрепиться в РПЛ, а потом поиграть в АПЛ». Интервью с открытием сезона Касаджиковым

«СЭ» поговорил с главным открытием чемпионата России.

Андрей Касаджиков ярко ворвался в чемпионат России. 19-летний атакующий полузащитник проводит первый сезон на взрослом уровне, а уже является лучшим игроком «Оренубрга» по системе «гол+пас».

В интервью «СЭ» Касаджиков рассказал об игре за молодежную сборную России, старте сезона в «Оренбурге» и будущем в «Зените».

«Незабитый пенальти «Локомотиву» — хороший урок»

— Какие эмоции испытал, когда получил вызов в молодежную сборную России?

— Конечно, был очень рад. Очень хотел этого, ждал. Считаю, что приложил максимум усилий.

— Изучая твою статистику и биографию, мы заметили, что тебя не очень часто вызывали в юношеские сборные. С чем это связано? Может, тебя недооценивали?

— Я играл в ЮФЛ, там все обращали внимание. А для сборной, видимо, чего-то не хватало. Были кандидаты сильнее, поэтому не вызывался.

— Но потом резкий взлет: в сезоне-2025/26 ты играл в ЮФЛ, а теперь уже в молодежной сборной России. За счет чего?

— Думаю, сказался переход на более высокий уровень, в РПЛ. Уже в первом матче с «Ростовом» удалось отличиться, потом еще. Меня видели и в других встречах, поэтому все закономерно.

— Амира Ибрагимова из структуры «Манчестер Юнайтед» сразу вызвали в первую сборную. У тебя были такие мысли после яркого дебюта?

— Честно, не думал об этом. Все развивается потихоньку.

— Как охарактеризуешь старт в «Оренбурге»?

— Отрезок в целом положительный. Все матчи, кроме, может быть, одного кубкового, играли хорошо. Но до паузы на сборные удалось одержать только две победы в чемпионате. Считаю, это очень мало для нас. Мы заслуживали большего. Хочется улучшать результат, добиваться побед.

— Трехнедельная пауза на сборную — это плюс? Можно передохнуть от клубных дел. Или минус: долго не будете видеть партнеров, можно потерять сыгранность?

— Не думаю, что это какая-то проблема. До трехнедельной паузы ребята достаточно времени провели вместе. По возвращении в «Оренбург» не было никаких проблем ни для меня, ни для партнеров.

— Как оценишь работу с главным тренером Ильдаром Ахметзяновым?

— Положительно. Пересматривая свои матчи, отмечаю, что начал прибавлять в игре в обороне, в отборе. По молодежным турнирам это не так сильно требовалось. Здесь, если не успеваешь, сразу опасная атака, свободная зона. Такое не прощается. Поэтому в этом аспекте прибавил.

— Насколько тебе трудно дается футбол Ахметзянова?

— Если я получаю время в этой команде, выхожу одним из первых на замену, значит, нормально. Быстро адаптировался ко всем требованиям, без проблем.

— Насчет твоего первого гола «Ростову». Как ты решился на удар не из самой опасной позиции?

— Я так всегда делал. Даже сомнений не было. Пробил, забил, попал. Вот и все.

Фото ФК «Оренбург»

— Аршавин после того гола сказал: «У него хороший удар, он может не забить с метра, но сумасшедшие голы залетают как надо». Как тебе характеристика от Андрея Сергеевича?

— Андрей Сергеевич так видит. Не было такого, что не забил с метра, хотя порой возникали сложности с реализацией голевых моментов. Иногда есть проблема с концентрацией в таких ситуациях. Но последнее время такого не замечал.

— То есть ты тренируешь дальние удары?

— Да, после тренировок остаюсь на поле, чтобы отработать дальние удары. И во время матчей часто бью издали.

— В последние годы тенденция, что дальние удары рискованны, учитывая статистику. xG маленький. В академии не говорили: меньше бейте издалека, лучше довести до верного?

— Пока все тренеры, с которыми я работал, были только за дальний удар. Конечно, не с 40 метров, без авантюры, но всегда было требование чаще бить. И буду продолжать это делать. Ахметзянов дает свободу, разрешает бить издалека.

— Еще момент этого сезона — нереализованный пенальти с «Локомотивом». Это была установка Ахметзянова — дать тебе пробить?

— До матча в течение недели я много отрабатывал пенальти, подходил к точке на тренировке. Вроде хорошо получалось, поэтому он мне доверил удар. Плюс до этого я забил после выхода со скамейки. Были положительные эмоции. Подошел к точке, посмотрел, нормально пробил, но не получилось забить.

Ребята после матча поддержали, я не расстраивался. Нет смысла копаться в себе, все впереди. Данный эпизод будет хорошим уроком для меня.

Фото ФК «Зенит»

« Хотел бы связать свое будущее с «Зенитом»

— В целом что для тебя значит нынешний этап карьеры?

— Это хорошая возможность проявить себя на самом высоком уровне в российском футболе. Пока так и получается. Но хотелось бы, чтобы так продолжалось дальше.

— Ахметзянов чаще выпускает тебя на замену. Он говорил, чего не хватает, чтобы выходить в старте?

— Нет, лично с главным тренером мы не разговаривали. Но общался с помощниками. Пока что исполняю такую роль. Выхожу и приношу пользу.

Хотя на замены тяжело выходить, надо поймать ритм игры. Я никогда до этого сезона не выходил на замену, во всех командах играл в старте. Поэтому, думаю, мне удобнее и легче выходить с первых минут.

— Был ли вариант летом, при котором ты остался бы в «Зените»?

— Летом я провел первый сбор с основой «Зенита». Потом поговорили с Сергеем Семаком и решили, что лучший вариант — поехать в аренду в «Оренбург», где буду получать игровую практику.

— То есть Сергей Богданович сказал, что вряд ли будешь играть?

— Не совсем так. Просто решили, что там я буду получать больше игрового времени, больше возможностей себя проявить.

Для молодого футболиста важно получать время в официальных встречах. Тренироваться с топ-футболистами РПЛ хорошо, но нужно играть в официальных матчах. Только так молодой футболист будет становиться сильнее. У меня есть целый год, чтобы доказать свою состоятельность.

— Сергей Семак после первых туров сказал, что готов рассмотреть твое возвращение в Петербург зимой. Хочешь вернуться зимой в «Зенит»?

— Мы разговаривали по этому поводу с моим окружением. Пока не представляю, как все сложится. Но лично с Сергеем Семаком после начала сезона мы не общались.

— Молодым игрокам очень трудно попасть в стартовый состав «Зенита». Понимаешь, что для этого нужно сделать?

— Думаю, прежде всего надо показывать себя на тренировках, получать время в матчах, хоть и немного. И давать результат. Тогда молодой игрок будет расти, а его время на поле - увеличиваться. Лично я хотел бы связать свое будущее с «Зенитом».

Верю, что после аренды в «Оренбурге» получу шанс в Питере. Сейчас все следят за мной. Если буду выходить, хорошо проявлять себя, забивать или отдавать передачи, то у меня, конечно, будут шансы. Доверие точно вырастет.

Алексей Касаджиков. Фото ФК «Ахмат»

«Хотели двигаться с братом вместе. У нас была общая «копилка» голов»

— В академии «Зенита» ты пересекался с Аршавиным. Вы общались?

— Да, общались. Он всегда присутствовал на тренировках нашей молодежной команды, подсказывал.

— Он давал тебе персональные советы?

— Да, советовал больше убирать под левую ногу. Говорил, что уход под правую уже читают — доверяй левой. На этом акцент и был.

— Насколько Андрей Сергеевич коммуникабелен? Что испытываешь, когда тебе что-то советует такая легенда?

— Человек играл в АПЛ, у него большой опыт за плечами. Все пацаны, кому он давал совет, максимально его слушали.

— Какой он в личном общении — мотиватор, тактик?

— Наверное, больше тактик. Бывало, выдергивал пацанов и объяснял, как правильно действовать на поле. Иногда поддерживал.

— Аршавин говорил, что вы с братом Алексеем не сразу согласились пойти в академию «Зенита». С чем это связано?

— Была такая история: меня брали, а брата — нет. В это же время у нас было предложение от соседней СШОР «Зенита», и мы пошли туда.

— По зже «Зенит» к вам вернулся. Насколько легко было согласиться?

— Все было спокойно. У нас сразу была договоренность, что мы переходим в молодежную команду. На тот момент в СШОР молодежной команды не было. Мы хотели двигаться с братом только вместе.

— А сейчас что чувствуешь, когда вы уже порознь?

— Конечно, нелегко. Но , с другой стороны, постоянно на телефоне, общаемся каждый день. В принципе ничего не поменялось, просто его рядом нет. Но в будущем хо чется играть с братом в одной команде.

— Когда вы занимались в молодежке, вас не сравнивали с точки зрения таланта? Возможно, это как-то мешало ?

— На самом деле нет. Мы ни когда не ссорились. У нас раньше была общая «копилка» мячей. Считали забитые голы вместе. На поле мы никогда не жадничали, наоборот, играли друг на друга.

— Зимой ты поехал на свои первые сборы с «Зенитом». Какие были впечатления от первых тренировок?

— Супер. Хорошая погода, отличное поле — все условия для футбола. Я получал тогда удовольствие.

— Ты не был чем-то шокирован, может, уровнем нагрузок?

— Я знал, куда еду. Был готов ко всему.

— Не было такого, что ты стеснялся? К примеру, Луиса Энрике, который играет за сборную Бразилии.

— За пределами поля, может, и было. Но когда выходишь играть, тебе уже без разницы, кто против тебя.

— А как ты общался с бразильцами?

— У нас нет с ними общего языка, поэтому просто какие-то приколы были, и все. С русскими ребятами общались, да.

— Ощущал, что тренировки с Глушенковым, Педро, Луисом Энрике дают тебе прогресс?

— Конечно. Все молодые ребята, кто возвращается со сборов, говорили о том, что прибавили. Потому что там надо действовать по-другому — быстрее.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Барса» — любимый клуб. Болею за н ее с детства »

— Как прошло твое детство в Санкт-Петербурге?

— Утром школа, вечером тренировка, после уроки и спать. Летом, когда не было школы, все время проводил на поле.

— Объективно говоря, в большой футбол рядовому мальчишке пробиться очень тяжело. Родители советовали тебе заняться чем-то другим или, наоборот, поддерживали увлечение футболом?

— Никаких проблем не было, главное, чтобы получалось совмещать. Потихоньку все это дошло до чего-то серьезного.

— Насколько удачно удавалось совмещать школу с футболом?

— До седьмого класса я учился в обычной школе, и удавалось совмещать учебу с занятиями футболом. Потом перешел в СШОР «Зенита», где тренировки были утром, поэтому пришлось переходить в спортивный класс.

— Обычно говорят, что , когда собираются все спортсмены, в том числе и футболисты, в одном классе, для учителей это шок.

— Это ужасно (смеется). Время с восьмого по одиннадцатый класс было очень тяжелым для наших учителей. На каждой перемене собирались в спортивном зале, играли в теннисбол волейбольным мячом, опаздывали на уроки. Очень скучаю по тому времени. Не буду говорить, что мы там творили, но было интересно.

— Ты недавно сдавал ЕГЭ. Успешно?

— Сдавал математику, русский и обществознание. Честно, не помню, на что сдал, но в целом точно нормально все. Поступил в университет на социолога.

— Кто твой кумир в футболе, на кого ты равнялся в детстве?

— Мне нравился Андрей Мостовой. Сейчас, наверное, больше всего Майкл Олисе, если не из РПЛ брать.

— Стало ли для тебя разочарованием то, что Мостовой ушел из «Зенита»?

— Нет. Сейчас так лучше для его карьеры. В «Зените» Андрей получал не так много времени, поэтому переход в «Локомотив» для него плюс.

— Кого еще можешь выделить в РПЛ?

— Сейчас нравится Беншимол из «Акрона». Очень интересный игрок.

— Изучали твои соцсети и обратили внимание, что у тебя в подписках только футбол. Чем ты еще увлекаешься?

— Только футболом, значит (смеется). Нет другого сильного увлечения, наверное, всего понемногу.

— Ты подписан на аккаунты «Барселоны» и «Интера». Болеешь за них?

— «Барса» — любимый клуб. Болею за н ее с детства. Еще нравится «Манчестер Юнайтед». На третьем месте уже «Интер».

— Если пофантазировать, в каком чемпионате ты бы хотел играть в будущем?

— Для начала хочется закрепиться в РПЛ. Но если смотреть дальше, то хотелось бы поиграть в АПЛ. Это сильный чемпионат, много борьбы — мне это интересно.

— Какая у тебя есть мечта за пределами футбола?