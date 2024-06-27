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Сегодня, 11:00

«Краснодар» объявил о переходе Козлова

Сергей Разин
корреспондент
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Данила Козлов.
Фото ФК «Краснодар»

Полузащитник «Балтики» Данила Козлов подписал контракт с «Краснодаром», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 19-летним россиянином рассчитано на пять лет.

«Данила Козлов — третий новичок «быков» в этом межсезонье. Теперь это твоя команда, Данила. Добро пожаловать!» — говорится в сообщени клуба.

Евгений Латышонок, Аббосбек Файзуллаев, Данила Козлов. Латышонок, Файзуллаев, Козлов и еще семь открытий российского сезона

В минувшем сезоне Козлов провел 15 матчей за «Балтику» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

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