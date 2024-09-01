Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:27

«Акрон» арендовал защитника сборной Боливии Фернандеса

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Боливара» Роберто Фернандес перешел на правах аренды в «Акрон». Соглашение с 25-летним игроком рассчитано до конца сезона.

«Приветствуем Роберто в нашем клубе и желаем ему успехов!» — говорится в заявлении тольяттинского клуба.

Прошлый сезон Фернандес провел в аренде в «Балтике», с которой добрался до Суперфинала FONBET Кубка России. В 40 матчах за калининградскую команду он отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

На данный момент «Акрон» с 5 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://t.me/fcakron/9822
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
Роберто Фернандес
0
Читайте также
«Наполи» исключил Виктора Осимхена из заявки на сезон
«Вайперс» может не доиграть сезон, несмотря на продажу Вяхиревой
Песков заявил о начале ответа России на атаки ВСУ в приграничье
Арбитр Карасев засудил казанцев, Станкович выгородил Зобнина, а трансфер Соболева устроил всех. Что произошло после матча «Спартака» с «Рубином»
Названа предполагаемая причина крушения Ми-8 на Камчатке
В России изменились правила расчета за сверхурочные часы работы
Популярное видео
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Материалы сюжета: РПЛ, межсезонье 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Гендиректор «Спартака»: «Абена и Маркиньос? Глупо отрицать, что это креатуры Станковича»
«Химки» арендовали защитника «Балтики» Луну
«Спрашиваю Соболева: «Готов к конкуренции с аргентинцем?» Он: «Я ее жду!» Орлов — о главном трансфере лета в РПЛ
Гомес близок к переходу в «Динамо» за 5,5 миллиона евро
«Зенит» подписал Гонду, Канселу — в Саудовской Аравии, Севикян возвращается в Россию
Источник: «Сочи» не хочет отпускать Кравцова, несмотря на запросы «Нанта» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
3
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
4
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
5
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
6
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
7
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
11
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
12
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 0 : 2
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 0 : 3
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 1 : 0
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 0 : 0
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 2 : 2
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости