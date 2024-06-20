Полузащитник Кучаев стал игроком «Ростова»

Полузащитник Константин Кучаев стал игроком «Ростова» на правах свободного агента, сообщает пресс-служба клуба. Ранее футболист покинул «Пари НН».

С 2015 года Кучаев играл в системе ЦСКА. Первую половину 2022 года он провел в аренде в «Рубине».

С 2024 года хавбек покинул ЦСКА и подписал контракт с «Пари НН», в составе которого отыграл 11 матчей и сделал 1 результативную передачу.