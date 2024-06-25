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Сегодня, 17:09

«Ростов» объявил о переходе боснийского голкипера Ханкича

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хидает Ханкич.
Фото ФК «Ростов»

Вратарь болгарского «Ботева» Хидает Ханкич стал игроком «Ростова», сообщает пресс-служба ростовчан.

29-летний босниец выступал за «Ботев» с лета 2021 года. Он провел за команду 62 матча, пропустил 63 мяча и 22 раза отыграл на ноль.

Ранее Ханкич играл за румынский «Ботошани», австрийские «Ваккер», «Аустрию Зальцбург» и «Блау-Вайс Линц», а также за чешскую «Младу Болеслав».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ханкича в 750 тысяч евро.

Источник: ФК «Ростов»
Футбол
РПЛ
ФК Ботев
ФК Ростов
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