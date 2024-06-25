«Ростов» объявил о переходе боснийского голкипера Ханкича
Вратарь болгарского «Ботева» Хидает Ханкич стал игроком «Ростова», сообщает пресс-служба ростовчан.
29-летний босниец выступал за «Ботев» с лета 2021 года. Он провел за команду 62 матча, пропустил 63 мяча и 22 раза отыграл на ноль.
Ранее Ханкич играл за румынский «Ботошани», австрийские «Ваккер», «Аустрию Зальцбург» и «Блау-Вайс Линц», а также за чешскую «Младу Болеслав».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ханкича в 750 тысяч евро.
Источник: ФК «Ростов»
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