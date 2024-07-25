«Родина» арендовала Рядно у ЦСКА

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Защитник ЦСКА Михаил Рядно арендован «Родиной», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 18-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2024/25. Контракт не предусматривает опции выкупа.

В минувшем сезоне Рядно провел 12 матчей, в которых забил 1 гол.