Голкипер «Спартака» Свинов перешел в «Балтику»

«Балтика» объявила о переходе голкипера «Спартака» Ильи Свинова.

Контракт с 23-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2026 года.

«Мы приветствуем Илью в рядах Балтийцев и желаем ему успехов в нашем клубе!» — говорится в сообщении пресс-службы калининградцев.

Свинов выступал за «Спартак» с 2022 года. Он провел за красно-белых три матча, в которых пропустил десять мячей. В сезоне-2023/24 голкипер на правах аренды играл за «Факел»

В минувшем сезоне «Балтика» заняла предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ и вылетела в первую лигу.