Генеральный директор «Ростова» Чайка: «Стадион «Олимп» можно привести в порядок и передать клубу»

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка считает, что бывший домашний стадион клуба «Олимп» можно привести в порядок и использовать для проведения матчей.

«Олимп» — это пятнадцатитысячный стадион, который принимал и Лигу Чемпионов, и его все знают, и это действительно была арена такая домашняя ростовская. Уверены, что его можно привести в порядок, передать полностью футбольному клубу. Это могла бы стать запасная арена для проведения матчей. В случае чего, матчей РПЛ. Также молодежная команда может выступать, также может выступать «Ростов-2». Ну, в принципе, я уверен, что по логистике туда многие бы приходили болельщики и поддерживали разные наши команды на разных уровнях соревнований», — приводят «Вести» слова Чайки из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России».

«Ростов» с 12 очками находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. В 12-м туре РПЛ команда сыграет с «Локомотивом». Матч состоится 25 октября в Ростове.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max