«Акрон» объявил о переходе хавбека сборной Черногории Лончара

Как сообщал «СЭ», «Акрон» подписал контракт с полузащитником «Дебрецена» Стефаном Лончаром.

28-летний черногорец в прошлом сезоне провел 38 матчей за венгерский клуб, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. Ранее Лончар выступал за клубы «Сутьеска», «Истра 1961» и «Нови Пазар».

На его счету 13 матчей в составе сборной Черногории.