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Сегодня, 20:10

«Акрон» объявил о переходе хавбека сборной Черногории Лончара

Руслан Минаев
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Как сообщал «СЭ», «Акрон» подписал контракт с полузащитником «Дебрецена» Стефаном Лончаром.

28-летний черногорец в прошлом сезоне провел 38 матчей за венгерский клуб, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. Ранее Лончар выступал за клубы «Сутьеска», «Истра 1961» и «Нови Пазар».

На его счету 13 матчей в составе сборной Черногории.

ФК Акрон
ФК Дебрецен
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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Ростов – ЦСКА
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19.07 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Локомотив – Акрон
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