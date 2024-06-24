«Акрон» объявил о переходе хавбека сборной Черногории Лончара
Как сообщал «СЭ», «Акрон» подписал контракт с полузащитником «Дебрецена» Стефаном Лончаром.
28-летний черногорец в прошлом сезоне провел 38 матчей за венгерский клуб, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. Ранее Лончар выступал за клубы «Сутьеска», «Истра 1961» и «Нови Пазар».
На его счету 13 матчей в составе сборной Черногории.
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4
|Локомотив
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5
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6
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7
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9
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14
|Химки
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15
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16
|Акрон
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
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Химки – Динамо Мх
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