Форвард «Рубина» Лисакович перешел в «Балтику»

«Рубин» объявил о переходе нападающего Виталия Лисаковича в «Балтику».

26-летний белорус подписал контракт до лета 2025 года. Форвард уже выступал за калининградцев во второй половине прошлого сезона.

В матчах за «Рубин» и «Балтику» в сезоне-2023/24 Лисакович провел в общей сложности 22 матча, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.