«Спартак» объявил об уходе Мозеса по окончании сезона

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес покинет клуб в конце этого сезона, сообщает пресс-служба красно-белых.

Московский клуб не будет продлевать контракт с 33-летним нигерийцем.

Мозес выступает за «Спартак» с октября 2020 года. За это время он провел 83 матча, забил 10 голов и сделал 10 результативных передач.

Вместе со «Спартаком» Мозес становился обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.