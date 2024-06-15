«Краснодар» объявил о подписании контракта с бывшим вратарем «Рубина» Дюпиным

«Краснодар» объявил о подписании контракта с вратарем Юрием Дюпиным.

36-летний россиянин перешел в команду на правах свободного агента. С июля 2019 года до конца сезона-2023/24 футболист выступал за «Рубин».

«Краснодар» заключил соглашение с голкипером до 30 июня 2025 года.

В сезоне-2023/24 Дюпин провел 29 матчей за «Рубин», пропустил 35 голов и отыграл 9 встреч на ноль.