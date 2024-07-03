Мусаев перешел из «Рубина» в «Родину»

Полузащитник Леон Мусаев перешел из «Рубина» в «Родину», сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне 25-летний футболист провел 4 матча в первой лиге и не отметился результативными действиями.

В первой лиге «Родина» начнет сезон-2024/25 13 июля. Команда примет «Балтику».