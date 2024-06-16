«Пари НН» выкупил у ЦСКА права на Ермакова
«Пари НН» активировал опцию выкупа полузащитника ЦСКА Никиты Ермакова, сообщает пресс-служба команды. Контракт игрока с нижегородцами рассчитан до лета 2028 года.
Ермаков является воспитанником академии ЦСКА. За основную команду армейцев футболист сыграл 41 матч, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
В январе 2024 года 21-летний игрок перешел в «Пари НН» на правах аренды, отыграв за нижегородцев 12 матчей в РПЛ.
Источник: https://t.me/fcparinn/12768
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|
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|16
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|56
|
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|
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|7
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|30
|8
|6
|16
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|30
|
14
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|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
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|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
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|30
|5
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|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
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|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
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Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4
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