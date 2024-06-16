«Пари НН» выкупил у ЦСКА права на Ермакова

«Пари НН» активировал опцию выкупа полузащитника ЦСКА Никиты Ермакова, сообщает пресс-служба команды. Контракт игрока с нижегородцами рассчитан до лета 2028 года.

Ермаков является воспитанником академии ЦСКА. За основную команду армейцев футболист сыграл 41 матч, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

В январе 2024 года 21-летний игрок перешел в «Пари НН» на правах аренды, отыграв за нижегородцев 12 матчей в РПЛ.