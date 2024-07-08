Защитник «Крыльев» Зотов перешел в «Оренбург»
«Оренбург» объявил о переходе защитника «Крыльев Советов» Георгия Зотова.
34-летний футболист перешел на правах свободного агента. Летом у него истек контракт с самарским клубом. В минувшем сезоне Зотов провел за «Крылья» 20 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом.
Ранее Зотов уже играл за «Оренбург» в сезоне-2019/20. Кроме того, он выступал за «Рубин», «Кубань», «Анжи», донецкий «Металлург», «Салют», «Кузбасс» и «Локомотив-2».
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|Краснодар
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3
|Динамо
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|0
|0
|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
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|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0-0
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16
|Акрон
|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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