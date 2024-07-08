Защитник «Крыльев» Зотов перешел в «Оренбург»

«Оренбург» объявил о переходе защитника «Крыльев Советов» Георгия Зотова.

34-летний футболист перешел на правах свободного агента. Летом у него истек контракт с самарским клубом. В минувшем сезоне Зотов провел за «Крылья» 20 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом.

Ранее Зотов уже играл за «Оренбург» в сезоне-2019/20. Кроме того, он выступал за «Рубин», «Кубань», «Анжи», донецкий «Металлург», «Салют», «Кузбасс» и «Локомотив-2».