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Защитник «Крыльев» Зотов перешел в «Оренбург»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Оренбург» объявил о переходе защитника «Крыльев Советов» Георгия Зотова.

34-летний футболист перешел на правах свободного агента. Летом у него истек контракт с самарским клубом. В минувшем сезоне Зотов провел за «Крылья» 20 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом.

Ранее Зотов уже играл за «Оренбург» в сезоне-2019/20. Кроме того, он выступал за «Рубин», «Кубань», «Анжи», донецкий «Металлург», «Салют», «Кузбасс» и «Локомотив-2».

Георгий Зотов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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