Голкипер ЦСКА Шайхутдинов перешел в «Волгу» на правах аренды
Голкипер ЦСКА Владимир Шайхутдинов перешел в «Волгу» на правах аренды до конца сезона-2024/25, сообщает пресс-служба армейцев. Перед уходом футболист продлил соглашение с московским клубом до лета 2028 года с опцией продления еще на сезон.
20-летний голкипер дебютировал за основу ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России против «Зенита», заменив по ходу игры получившего травму Владислава Торопа.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего голкипера в 50 тысяч евро.
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15
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
|- : -
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Оренбург – Спартак
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|19.07
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