Голкипер ЦСКА Шайхутдинов перешел в «Волгу» на правах аренды

Голкипер ЦСКА Владимир Шайхутдинов перешел в «Волгу» на правах аренды до конца сезона-2024/25, сообщает пресс-служба армейцев. Перед уходом футболист продлил соглашение с московским клубом до лета 2028 года с опцией продления еще на сезон.

20-летний голкипер дебютировал за основу ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России против «Зенита», заменив по ходу игры получившего травму Владислава Торопа.