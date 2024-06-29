«Рубин» объявил о переходе полузащитника Юкича

«Рубин» объявил о переходе австрийского полузащитника Александара Юкича, который ранее выступал за «Сочи».

Соглашение 26-летнего футболиста с казанским клубом рассчитано на четыре года.

В январе нынешнего года Юкич перешел в «Сочи». В общей сложности хавбек принял участие в 13 матчах команды, отметившись одним голом и результативной передачей.

«Рубин» по итогам прошедшего сезона занял восьмое место в таблице РПЛ, набрав 42 очка за 30 туров.