«Рубин» объявил о переходе полузащитника Юкича
«Рубин» объявил о переходе австрийского полузащитника Александара Юкича, который ранее выступал за «Сочи».
Соглашение 26-летнего футболиста с казанским клубом рассчитано на четыре года.
В январе нынешнего года Юкич перешел в «Сочи». В общей сложности хавбек принял участие в 13 матчах команды, отметившись одним голом и результативной передачей.
«Рубин» по итогам прошедшего сезона занял восьмое место в таблице РПЛ, набрав 42 очка за 30 туров.
Источник: ФК «Рубин»
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