«Спартак» объявил об окончании контракта Промеса
«Спартак» на официальном сайте объявил о завершении контракта с форвардом Квинси Промесом.
«Промес полностью пропустил вторую часть завершившегося сезона из-за личных причин, которые не позволили ему вернуться в Россию после зимних тренировочных сборов в ОАЭ. К сожалению, эти обстоятельства по-прежнему в силе, и говорить на данном этапе о возобновлении выступления Квинси в клубе не представляется возможным», — говорится в заявлении клуба.
Также отмечается, что в будущем «Спартак» надеется вернуться к вопросу о новом контракте с Промесом.
В феврале 32-летний голландец был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже его дело о ДТП в Дубае было закрыто. В марте Нидерланды затребовали выдачи футболиста, из-за чего он не смог покинуть ОАЭ даже после закрытия дела о ДТП.
За «Спартак» Промес выступал с с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2023-й. Всего на счету футболиста 235 матчей за московский клуб, в которых он забил 114 мячей.
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15
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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