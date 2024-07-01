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Сегодня, 18:03

«Спартак» объявил об окончании контракта Промеса

Сергей Разин
корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» на официальном сайте объявил о завершении контракта с форвардом Квинси Промесом.

«Промес полностью пропустил вторую часть завершившегося сезона из-за личных причин, которые не позволили ему вернуться в Россию после зимних тренировочных сборов в ОАЭ. К сожалению, эти обстоятельства по-прежнему в силе, и говорить на данном этапе о возобновлении выступления Квинси в клубе не представляется возможным», — говорится в заявлении клуба.

Также отмечается, что в будущем «Спартак» надеется вернуться к вопросу о новом контракте с Промесом.

Квинси Промес. Промес может вернуться в Россию. Квинси снова будет играть за «Спартак»?

В феврале 32-летний голландец был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже его дело о ДТП в Дубае было закрыто. В марте Нидерланды затребовали выдачи футболиста, из-за чего он не смог покинуть ОАЭ даже после закрытия дела о ДТП.

За «Спартак» Промес выступал с с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2023-й. Всего на счету футболиста 235 матчей за московский клуб, в которых он забил 114 мячей.

Источник: https://spartak.com/media/news/968cface-07c6-4b0c-87b9-f4345aaa794f
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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