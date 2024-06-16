«Рубин» объявил об уходе защитника Мартыновича

«Рубин» объявил об уходе из клуба центрального защитника Александра Мартыновича.

Белорусский футболист перешел в казанский клуб летом 2022 года в качестве свободного агента. В общей сложности 36-летний игрок провел 48 матчей за команду, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее в ходе карьеры Мартынович выступал за минское «Динамо», «Краснодар» и «Урал».