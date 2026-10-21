Игдисамов о стартовом составе ЦСКА на матч со «Спартаком»: «Тороп или Бориско? Не могу сказать»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов не стал уточнять, кто из голкиперов займет место в воротах в матче со «Спартаком» в 12-м туре чемпионата России.

— Кто займет место в стартовом составе на дерби — Тороп или Бориско?

— Я не могу вам это сказать.

— Вы сказали, что не совсем были довольны игрой Торопа.

— Было много неточных передач.

— Как себя чувствует Алвес?

— Есть положительная динамика. Он работает в зале. Надеюсь, что он будет готов к дерби, — сказал Игдисамов журналистам.

ЦСКА с 22 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. 25 октября армейцы сыграют со «Спартаком» в 12-м туре чемпионата России.

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