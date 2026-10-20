В «Ростове» планируют построить новую базу и спортивные поля

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка рассказал о планах по строительству спортивной базы для основной команды и новых спортивных полей для академии и молодежки.

«Главная тема, которую мы обсуждали опять же и с губернатором после моего становления на должность. Я встречался в Российском футбольном союзе, разговаривал с представителями о том, какие есть возможности для того, чтобы мы построили футбольные поля в первую очередь для нашей академии, для молодежных команд. И я увидел вот с их стороны заинтересованность.

Я думаю, что на следующий год мы уже начнем планировать и выстраивать план строительства инфраструктуры и для молодежной команды, для академии, и для главной команды — база», — приводят «Вести» слова Чайки из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России».

«Ростов» с 12 очками находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. В 12-м туре РПЛ команда сыграет с «Локомотивом». Матч состоится 25 октября в Ростове.

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