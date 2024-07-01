«Локомотив» объявил об уходе Гильерме
Голкипер «Локомотива» Гильерме покинул команду, сообщает пресс-служба железнодорожников.
38-летний вратарь выступал за московский клуб с 2007 года. Он провел за «Локомотив» 383 матча, пропустил 385 мячей и 143 раза отыграл на ноль.
С «Локомотивом» Гильерме становился чемпионом России, четырежды выигрывал Кубок страны и один раз становился победителем Суперкубка.
В 2015 году Гильерме получил российское гражданство. На его счету 19 матчей за сборную России.
Источник: ФК «Локомотив»
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