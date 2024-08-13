Адольфо Гайч перешел из ЦСКА в «Антальяспор» на правах аренды

Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч перешел в «Антальяспор» на правах аренды до конца сезона-2024/25, сообщает пресс-служба российской команды. В контракте прописана опция выкупа.

«Желаем Адольфо успехов в Турции», — говорится в сообщении армейцев.

25-летний Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermart оценивает стоимость игрока в 1,7 миллиона евро.