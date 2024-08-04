В «Динамо» заявили о продолжении поиска усиления после покупки нападающего Маухуба

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос «СЭ» об усилении команды в летнее трансферное окно.

«Мы ждем нашего нового нападающего Маухуба из Марокко, который присоединится к нам после выступления на Олимпиада. И мы продолжаем работать над точечным усилением. Понятно, что каждый трансфер это индивидуальная история. В любом случае, наши новички прибудут до закрытия трансферного окна», — сказал Гафин «СЭ».

«Динамо» после третьего тура занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков.